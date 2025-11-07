Lagom till starten förra veckan tog Åland recycling emot sin första nya sopbil, en för fyrfackskärl, från NTM i Närpes. Den rullar nu runt på uppdrag av Mise och tömmer mellan 500 och 1?000 tunnor per dag. Bakom bolaget står Lucas Mattsson och Simon Karlsson.Foto: Jonas Edsvik Det här är Åland recyclings första sopbil. En andra levereras snart och en tredje är beställd.Foto: Jonas Edsvik 1 av 3 Ålands nya sopentreprenör: ”Ambition att växa på den åländska marknaden” Nyheter 08:00 fredag, 7 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Helsingin Sanomat: Teboil avvecklar sin verksamhet Zohran – en ny start för USA? Viking Lines vd till HBL: Hade funnits intresse att köpa Wasaline