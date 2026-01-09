Ålands befolkning skulle minska utan migration

I en ny befolkningsprognos konstaterar ÅSUB att det inte ser ljust ut för befolkningstillväxten. Enligt prognosen skulle antalet ålänningar redan nu minska med 1000 personer per decennium om det inte vore för migration.

Befolkningsprognosen som är gjord av Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en demografisk trendberäkning för perioden 2025 till 2045. Enligt den kommer befolkningstillväxten att fortsätta avta under dessa år och landa på i genomsnitt 0,1 procent under de sista tio åren. Samtidigt förväntas antalet äldre öka markant – från 7 500 till 9 700 personer som fyllt 65 år 2045. Antalet 80-plussare väntas då vara 3900 personer, vilket kan jämföras med dagens cirka 2000. Barn och unga mellan noll och 19 år minskar i stället från dagens 6 500 till 5 500.

Ålands befolkning beräknas 2045 bestå av omkring 31 600 personer. Prognosen pekar dock på att Åland redan nu skulle ha en minskande befolkning och drygt 28 000 invånare om 20 år om det inte vore för migration.

Befolkningsprognosen baseras enligt ÅSUB på åländska data i den mån det finns tillräcklig information, men tar också hjälp av uppgifter för hela Finland för att undvika problematik med för små underlag – exempelvis för att beräkna dödligheten bland barn och personer som fyllt 90 år. Data över ukrainsk inflyttning 2025 har inte beaktats eftersom prognosen baserar sig på föregående års befolkningsrörelse.

Prognosen ska uppdateras med tre till fem års mellanrum för att beakta eventuella förändringar i dödstal, födelsetal och migration.