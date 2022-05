Åland United knep segern mot PK35 Vanda Nyheter

Tre poäng mot ligatvåan och en fjärde vinst i rad. Det blev facit när Åland United spelade en viktig match mot PK-35 på hemmaplan under lördagseftermiddagen.

Matchen började något avvaktande och utan några desto större chanser. Men ju fler minuter som gick desto mer började Åland United ta kontroll över spelet. Hemmalagets första riktigt vassa läge kom efter 27 spelade minuter, då Dana Leskinen efter ett inlägg signerat Kit Loferski var nära att peta in ledningsmålet. Men PK-35-målvakten Velma Oikarinen var med på noterna och lagen gick in i halvtidsvila med 0-0 på poängtavlan. Men i den sextionde matchminuten lyckades ålänningarna till sist, då den målfarliga Dana Leskinen fick en boll frampetad till sig i straffområdet och säkert slog in 1-0. Det skulle också komma att bli matchens allra sista.

Läs mer i söndagens Nya Åland!