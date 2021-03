ÅHS pausar användningen av Astra Zenecas coronavaccin Nyheter

ÅHS följer THL:s uppmaning att pausa vaccinering med Astra Zenecas coronavaccin under en vecka. Det skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen i ett pressmeddelande.

– Under detta veckoslut har ÅHS bokat in personer äldre än 70 år för vaccinering. Den vaccineringen görs med Pfizer BioNTechs vaccin och fortsätter som planerat. Nästa vecka, från och med tisdag, är ungefär 40 personer inbokade på ÅHS för vaccinering med Astra Zenecas vaccin. Dessa kontaktas alla under måndagen. För närvarande erbjuds inte annat vaccin istället, utan vi avvaktar närmare instruktioner, fortsätter Pajunen pressutskicket.