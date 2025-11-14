ÅCA har fått ny tillförordnad vd

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Operativa chefen Anna Nordlund-Gustafsson tillträder som tillförordnad vd för Ålands Centralandelslag, (ÅCA). Hon efterträder Joakim Blom, som lämnar sin tjänst som verkställande direktör för nya utmaningar.

Nordlund-Gustafsson tillträder från och med den 15 november 2025.

”Anna har lång erfarenhet inom ÅCA-koncernen och genom sin roll som operativ chef en djup förståelse för verksamheten och dess värderingar. Hennes engagemang och kunskap gör henne väl rustad att leda ÅCA tills att ny vd har tillträtt.”

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för en ny vd.