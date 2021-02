ÅAB redovisar rekordvolymer 2020 Nyheter

Ålandsbanken ökade sitt rörelseresultat med 20 procent jämfört med 2019, som i sig var ett rekordår. Det framgår i bankens bokslutskommuniké som publicerades idag. Rörelseresultatet 2020 landade därmed på 39,7 miljoner euro.

– Under fjärde kvartalet genererar vi en avkastning på eget kapital om 13,6 procent och vårt bästa kvartalsresultat någonsin, 12,3 miljoner euro. Fortsatta starka inflöden av förvaltat kapital under kvartalet innebär att volymen under året växt med 17 procent till 7 436 miljoner euro. Vi kan därmed redovisa rekordvolymer på varje rad, då även vår inlåning (3 605 miljoner euro) och vår utlåning (4 378 miljoner euro) växt under året med 7 procent, skriver Peter Wiklöf, vd och koncernchef.