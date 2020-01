45 000 fler resenärer för Eckerö Line Nyheter

1,89 miljoner resenärer reste med Eckerö Line under förra året. Det är 45 000 resenärer fler än föregående år. Det är nytt rekord och en tillväxt med 24 procent.

Rekordet sattes trots att Finlandia, på linjen Helsingfors–Tallinn, var på på dock under början av året och att trafiken stod stilla under ett par dagar under strejken i december.

Eckerö har också ett nytt fraktfartyg, Finbo Cargo som trafikerar mellan hamnen Nordsjö i Helsingfors och Muuga i Tallinn. Fartyget står för 40 procent av rederiets frakttrafik. Frakten ökade med 10 procent under fjolåret.

Allt det här berättar rederiet i ett pressmeddelande.