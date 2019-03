Tre incidenter på landsbygden Notiser

Polisen kallades till en hemmafest på den åländska landsbygden under natten till lördagen. När polisen kom till platsen hade musiken tystnat och var lamporna släckta, vilket fick polisen att vända tillbaka hem.

Under natten inträffade en krock mellan personbil och rådjur på Sundsvägen i Sund. Rådjuret avlivades på plats av tillkallad jägare.

Polisen kallades även till landsbygden då man fått in uppgifter om någon som befarades göra sig själv illa. Polisen träffade på personen och såg till att ambulans kunde ta denna med sig för vård.