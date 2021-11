Tre i lagtinget blir borta länge Notiser

En är sjukskriven resten av 2021 och två andra har anmält frånvaro från plenum för resten av året.

Stephan Toivonen (ÅLD) är fortsättningsvis sjukskriven efter en blodpropp och ersätts i lagtinget av partikamraten Johan Lindström till 12 januari 2022. Rainer Juslin (Lib) har anmält frånvaro till sista december och Annette Bergbo (HI) har anmält frånvaro till 3 februari nästa år.

Under onsdagens plenum var ytterligare fyra ledamöter frånvarande: Talmannen Bert Häggblom (Ob) och Jan Mansén (C) på grund av sjukdom samt Mikael Lindholm på grund av privata angelägenheter. Simon Holmström (HI) är fortfarande på klimatmötet i Skottland. Därmed närvarade endast 23 av 30 lagtingsledamöter under onsdagens plenum. (ck)