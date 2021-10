Torsken i Ålands hav mår relativt bra Notiser

Torsken i Ålands hav är i bättre skick än torsken i södra och centrala Östersjön, troligen på grund av bättre tillgång på föda och därmed bättre motståndskraft mot levermask. Det framgår i en första delrapport från ett projekt som genomförs av landskapsregeringen, Finlands Naturresursinstitut LUKE, och åländska yrkesfiskare.

I projektet studerar man förekomsten av levermask och individernas tillväxt. I södra och centrala Östersjön har torsken under en längre tid mått dåligt. Orsakerna tros vara låg salthalt, brist på föda och parasitangrepp i form av levermask.

Delrapporten ”Report on scientific cod fishing and monitoring in 2020 in Åland, Finland” finns publicerad på Lukes hemsida. Författare än Jari Raitaniemi och Ari Leskelä. (ss)