Sverige sätter tak för allmänna sammankomster Notiser

Åtta personer: fler än så får man snart inte vara vid en allmän sammankomst i Sverige. Det flaggade Sveriges regering för på en presskonferens i går kväll.

Dagens Nyheter skriver att beslutet väntas gälla i fyra veckor från den 24 november, men kan förlängas över jul och nyår.

– Det här är en mycket ingripande åtgärd som saknar motstycke i modern tid. Men den är helt nödvändig, sade statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

– Gå inte till gym, bibliotek, ställ in middagar och hemmafester. Hitta inte på undanflykter som gör just din aktivitet ok utan håll fysisk distans.

De nya restriktionerna är ett förslag från regeringen som ska ut på snabbremiss och väntas klubbas igenom redan på torsdag.

Dagens Nyheter påpekar dock att privata aktiviteter som de Löfven räknade upp inte omfattas av de nya reglerna, eftersom de inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. (ss)