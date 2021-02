Svenska polisen motade ett 30-tal färjresenärer Notiser

Ett 30-tal utländska medborgare har fått vända om i Kapellskär och Grisslehamn sen den 6 februari, då Sverige införde krav på ett intyg om negativt covid-19-test för att få komma in i landet. Det skriver Norrtelje Tidning.

– Under lördagen, söndagen, måndagen och tisdagen kom det in en hel del personer som fick lov att vända tillbaka, men sedan har det successivt mattats av under veckans gång, säger kommunpolis Jesper Emilsson till Norrtelje Tidning.

– Det rör sig dels om personer som har chansat och tänkt att det inte är några som kommer att stå och kolla inflödet av människor, dels personer som har testat sig och räknat med att få ett negativt provresultat under färden över till Sverige. (ss)