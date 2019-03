Storvinster för åländska ATG-spelare Notiser

Åländska ATG-spelare kammade tillsammans in över 900 000 kronor i vinst i lördags. En spelare fick in en så kallad Top 7, där man tippar vilka hästar som placerar sig på de sju första platserna i ett och samma lopp, i rätt ordningsföljd från vinnare till sjua. Den spelaren vann 487 383 kronor. Kupongen lämnades in vid Paf Casino.

Den andra vinsten gick till ett andelsspel där 44 personer delar på 449 253 kronor. Andelsspelet lämnades in i Maxinge. (ss)