Störande körning och störande beteende under fredagen Notiser

Under fredagen fick polisen bland annat hantera flertal fall av trafikförseelser samt personer som störde ordningen.

Ett fall av äventyrande av trafiksäkerheten uppdagades och bötfälldes under fredagen i Godby då en förare inte väjde då denne körde in i rondellen. I samma område polisen under kvällen också anmälan om störande körning med mopeder.

– Då polispatrullen kom till platsen och försökte stanna en moped valde föraren att köra undan patrullen. Polisen utreder ärendet som bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, olovlig körning och tredska mot polis, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Förutom detta skrev polisen under fredagen fyra böter för hastighetsöverträdelser och en bot till en förare som talade i mobiltelefon under bilfärden och en bot till en förare som inte stannade vid stopp-märke.

Under natten till lördag hanterade polisen två fall av misstänkt straffbart bruk av narkotika och en ett fall av misstänkt rattfylleri och straffbart bruk av narkotika. Samma natt greps även tre personer.

– Den första personen greps i Hammarland efter att denne stört allmän ordning och hemfriden för andra. Den andre personen greps i Mariehamn för att skydda mot brott och störande beteende. Den tredje gripna personen greps i Finström för att skydda denne då personen inte var förmögen att ta vara på sig själv.