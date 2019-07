Skötsamma båtförare och bilister Notiser

Under lördagen åkte en polisman tillsammans med en gränsbevakningspatrull ut till Brändö för att utföra rattfyllerikontroller. Under dagen kontrollerades totalt 86 förare varav två blåste positivt i polisens alkometer. Resultatet låg under gränsen för rattfylleri för båda förare. Totalt 16 olika vattenfarkoster kontrollerades på nykterhet, brandsläckares skick och att flytvästar fanns ombord. Polisen meddelar i lördagens rapport att det inte fanns något att anmärka på.

Polisen har också utfört hastighetsövervakning längs Lemlandsvägen samma dag. Inga ingripanden krävdes. (jm)