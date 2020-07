Sjöräddningen varnar för hård vind Notiser

– Hårda vindar är på kommande, skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin Facebooksida.

– Verkar komma sent under söndagen och blåsa rejält med kraftiga vindbyar under måndagen.

Sjöräddningen uppmanar båtägare att se till sina förtöjningar och gärna lägga en extra lina medan vädret är lugnt.

– Ska ni ut på sjön så anpassa rutten till mera skyddade vatten, skriver sjöräddningen.