Segelbåt kantrade på Slemmern Notiser

Under söndagskvällen får Ålands sjöräddningssällskap in ett telefonsamtal från Sjöräddningscentralen i Åbo som meddelar att de behöver ge sig ut med Rescue Lion på Slemmern. Sjöräddningscentralen har fått in samtal angående en liten segelbåt som gått runt och kantrat. Ombord på båten finns ett gäng med ungdomar.

Sjöräddningssällskapet beger sig mot platsen men under framkörningen får de reda på att personen som legat i vattnet blivit upplockad av en annan båt som kört förbi och att segelbåten bogseras mot land. Tillsammans med Gränsbevakningens patrull i Mariehamn åker de ändå till platsen för att försäkra att allt är bra.