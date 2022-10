Referensgrupp för äldrepolitiskt program är tillsatt Notiser

Landskapsregeringen har tillsatt en parlamentarisk referensgrupp som ska ge politisk återkoppling till social- och miljöavdelningens arbete med att ta fram ett äldrepolitiskt program.

Referensgruppen ska arbeta till den 31 maj nästa år och målet är att formulera de övergripande målsättningarna i programmet. Arbetsgruppen ska träffas sex–tio gånger. I gruppen deltar (med ersättare inom parentes) minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) (minister Annika Hambrudd (C)), Arsim Zekaj (S) (Nina Fellman), Gun Carlsson (C) (Jan Salmén), Pernilla Söderlund (Lib), Wille Valve (MSÅ) (Terese Åsgård), Annette Larson (HI) (Johan Magnusson), Peggy Erikson (ÅF) (Rolf Granlund), Conny Nylund (Ob) (Gun Åkerback) samt Stephan Toivonen (ÅLD) (Ann-Helene Holmström). (eh)