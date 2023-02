Problem att skicka e-post till Nya Åland Notiser

Det är just nu problem med att skicka e-post till Nya Ålands e-postadresser som slutar på nyan.ax. Vi jobbar med att lösa problemet.

Tillsvidare nås vi till exempel via telefon (växel 018 23444) eller via våra direktnummer eller via vår Facebook-sida.