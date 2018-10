Polisen avvärjde bråk under natten Notiser

Flera bråk stävjades i samband med att krogarna i Mariehamn stängdes under natten till söndagen, berättar polisen i sitt pressmeddelande. Två personer vid entrén till en nattklubb var i bråk, men polisen ingrep och den ena personen avlägsnades från området.

Två andra personer på Nygatan hindrades också från ett potentiellt slagsmål tack vare ett snabbt polisingripande. Parterna skilds åt.

En person uppträdde utåtagerande och smått aggressivt i Mariehamn. Polisen uppmanade personen att lugna ner sig, vilket gjorde att personen bad om ursäkt och lugnade ner sig.

Under natten väckte polisen även en person som sov på en cykel- och gångbana i stan. Personen fortsatte färden.

Polisen patrullerade även i Godby under natten till söndagen, där var allt lugnt.