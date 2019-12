Misstänkt sexbrott på färja Notiser

Polisen har fått in en anmälan om ett misstänkt tvingande till sexuell handling ombord på ett kryssningsfartyg som anlöper Mariehamn.

Anmälan till polisen kom in på torsdagen vid 22.30. Den misstänkta är omhändertagen och enligt polisen finns även den målsägande på Åland.

Polisen utreder ärendet under fredagen.

Uppdaterad med nya uppgifter den 27.12 klockan 11.34.