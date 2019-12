Lugn julaftonsdag för polisen Notiser

Polisen meddelar att julaftonsdagen varit lugn. Trafiken har varit livlig, men enligt vad patrullerande polis sett har de flesta skött sig väl.

De poliser som tillbringar julaftonen på jobb har till och med hunnit träffa och utbyta julhälsningar med övriga yrkeskårer som jobbar under julen. ”Mycket trevligt att träffas under sådana former, annars brukar det vara yrkesrelaterat när vi träffas” skriver polisen i sitt pressmeddelande.