Lottodragning får spelas in Notiser

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Pafs ansökan om att få använda sig av ”live on tape”-upplägg för att spela in sina Låttå-dragningar. Paf har sedan tidigare ett tillstånd för att streama dragningen via digitala plattformar, men får nu alltså spela in dem på förhand.

Inspelningen ska ske på aktuell dragningsdag och under spelstopp, då lotter som tillhör den aktuella dragningen inte längre kan säljas. (ck)