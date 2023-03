Lemland vill anslå extra pengar till ny släckningsbil Notiser

Lemlands kommunstyrelse ska föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 34 000 euro beviljas för en ny släckningsbil till kommunen. Kommunen begärde in anbud på en ny släckningsbil och fick in ett anbud, från Sala Brand Ab. Anbudet uppfyller kraven i specifikationen men kostnaden översteg investeringsanslaget med 33 200 euro. Kommunstyrelsen beslutade vidare att anta Sala Brand Ab:s anbud om 433 200 euro under förutsättning att fullmäktige beviljar tilläggsanslaget.

I beredningen framgår att den befintliga släckningsbilen är nästan 30 år gammal, en av de äldsta på Åland. (ss)