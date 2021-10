Laura Hellsten får forskarpris Notiser

Mariehamnaren och teologie doktor Laura Hellsten får Donnerska institutets forskarpris för sin doktorsavhandling om dans inom kristen tradition i det medeltida Europa i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter ”Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe”.

”Att ge sig in på ett outforskat område och dessutom med viljan att lägga en kreativ och kritisk prägel på forskningen för att skapa något nydanande är inte en speciellt lätt eller tydlig väg att vandra. Det är därför oerhört skönt när någon ser det jag skapat och lyfter fram betydelsen”, säger Hellsten enligt ett pressmeddelande.Hellstens doktorsavhandling är en av sju forskningspublikationer som nominerades för Donnerska institutets forskarpris. Forskarpriset på 5 000 euro har sedan 2010 årligen tilldelats en framstående religionsforskare vid ett nordiskt universitet. (ikj)