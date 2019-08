Kampanj för förlåt mig-emoji Notiser

Det finns ingen emoji som säger ”jag förlåter dig”. Däremot finns det 3 019 officiella emojis med allt från katter, astronauter och vampyrer. Det här vill kampanjen Forgivemoji äldra på.

Under tre månaders tid söker man idéer till en emoji för förlåtelse. Via hemsidan www.forgivemoji.com kan man skicka in förslag. De bästa idéerna går vidare till en omröstning och det bästa förslaget skickas sedan till organisationen Unicode som har hand om utbudet av emojis.

Kampanjen, som är evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands idé, pågår till och med den 3 november. (ikj)