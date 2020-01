Lemland utsåg kommunledning Notiser

Julia Lindfors blir ny kommundirektör i Lemland.

Det beslutade kommunens fullmäktige i går kväll. Beslutet var enhälligt.

– Hon kommer från att ha varit kommunsekreterare i Jomala, säger Robert Mansén (C), ordförande i Lemlands kommunfullmäktige.

– Hon är jurist och hade en profil som vi tyckte passade bra in på kommundirektörstjänsten i Lemland.

Julia Lindfors efterträder Mikael Smeds, som sa upp sig i slutet av förra året.

På samma möte utsågs även presidiet för fullmäktige. Ordförande blir Mathias Sandberg (C). Anna Janson (Lib) blir första vice ordförande och Susanne Fagerström (MSÅ) andra vice ordförande.

Till ordförande i kommunstyrelsen utsågs Jana Eriksson (Lib), med Nina Bengtsson som personlig ersättare. Vice ordförande blir Robert Mansén (C), med ersättare Conny Rosenberg. Ledamöter blir Carina Andersson (C), ersättare Elise Söderström, Danny Lindqvist (C), ersättare Michael Numelin, Cita Nylund (Lib), ersättare Roger Henriksson, Roger Andersson (Lib), ersättare Jenny Broman, Corinne Birn (MSÅ), med ersättare Torolf Beckman. (ss)