Ingen rattfull fast i kontroll Notiser

Under natten till söndagen utförde polisen trafikkontroller i Mariehamn, Jomala och längs Hammarlandsvägen. I en kontroll fick 21 förare blåsa, alla var nyktra. En del förare testades för droger, alla resultat var negativa.

En bilist fick anmärkning för körljus och registerskylt, en annan förares bil visade sig vara både obesiktigad och oskattad. Polisen avlägsnade registerskyltarna av bilen.

Under natten fick polisen in ett samtal om störande ljud i ett lägenhetshus i Mariehamn. Polisen samtalade med den som fört oljud.

Polisen övervakade också krogstängningen. Alla uppförde sig väl, enligt polisens pressmeddelande.