Inbrott i matvagn Notiser

På sin Facebooksida meddelar matvagnen Me Gustas innehavare att man haft ”oinbjuda besökare under natten”. Man höll därför stängt i centrum under onsdagens lunch.

Det här är ett av flera inbrott denna vecka. Under helgen fick polisen larm om två olika inbrott och stölder i Eckerö och på måndagen fick man information om ytterligare ett fall. Enligt poliskommentar till Ålandstidningen så är fallen ”inte överhuvudtaget kopplade till varandra”. (hh)