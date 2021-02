HI vill stoppa storskaligt trålfiske Notiser

Utred ett förbud mot storskaligt trålfiske i Ålands hav i samarbete med Stockholms och Uppsala län. Det föreslår Hållbart Initiativ. Stockholms länsfiskekonsulent Henrik C Andersson medverkade förra veckan i ett seminarium ordnat av HI om en ekosystembaserad fiskförvaltning på Åland och i Östersjön, och bjöd då in till samarbete.

Enligt Henrik C Andersson kan en industritrålare på två veckor fiska upp 1 600 ton, medan kustfisket i Stockholms skärgård tar upp 700 ton på 10 år.

– Initiativet om förbud mot industriellt pelagiskt trålfiske innanför 12-milsgränsen vore en effektiv åtgärd för att stärka kustfisket och ekosystemet. Det är värt att titta närmare på, säger Simon Holmström, lagtingsledamot för HI, i ett pressmeddelande. (ss)