Full upp för polisen i helgen Notiser

En person bötfälldes för straffbart bruk av narkotika under fredagskvällen. Personen kontrollerades av polis efter att ha bettet sig uppmärksamt i centrum, personen var påverkad av droger och innehade en liten mängd narkotika, narkotikan omhändertogs av polisen.

Polisen påträffade flera överförfriskade personer under helgen, det förekom störande beteende och mindre slagsmål.

– I flera fall ha helgfirare tagit en vilopaus på färden och blivit senare uppväckt av polisen, innan färden kunnat fortsätta. Andra har sedan varit så trötta eller stökiga att de fått sova hos polisen, skriver Ålands polismyndighet i ett pressmeddelande.

Två förare misstänks för grovt rattfylleri. Natten till lördag blåste en förare 1,4 promille per liter på Österleden i Mariehamn och under lördagen blåste en förare 0,95 promille per liter på Hammarlandsvägen i Hammarland. Polisen har också stött på störande körning och fortkörning under helgen.