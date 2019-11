Dags nominera årets senior Notiser

Nu är det dags att nominera till Årets Senior i Mariehamn 2019. Det meddelar äldrerådet i Mariehamn.

Baserat på de förslag som kommer in utser äldrerådet den som får utmärkelsen. Förslag kan lämnas in till Röda Korsgården, stadsbiblioteket och Seniorpunkten samt per mejl till leif.barbro@aland.net.

Personen som nomineras ska vara över 60 år, skriven i Mariehamn och ska som senior ha bidragit på ett betydelsefullt sätt till utökad trivsel för stadens invånare.

Med utmärkelsen får Årets Senior 200 euro att skänka till valfri ideell förening samt ett diplom.

Nomineringstiden pågår till den 30 november. (ikj)