Bilkrock i Möckelö strand Notiser

Två personbilar kolliderade på måndag förmiddag i rondellen i Möckelö strand, på Småholmavägen. Den ena bilen gled över vägen vid rondellen och körde in i den andra.

– De håller på att se över föraren i den bil som blev påkörd just nu, säger Lennart Johansson, räddningschef vid Räddningsområde Ålands landskommuner.

– Det är vanskligt före just nu.

Båda förarna var ensamma i sina bilar.