Åländska kan bli Åbos lucia

Åländska Madeleine Glandberger är kandidat nummer ett i Åbo lucia.

– Jag har velat vara med i lucia sedan jag var liten. Jag växte upp i Singapore och då var jag med i svenska lucia där. Nu får jag äntligen vara med i Åbo lucia.

Glandberger är 20 år och flyttade till Åbo i somras för att studera till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novia. Hon är en av fem kandidater till årets lucia i Åbo.

– Det är kul att bara få vara med men det är klart att jag håller tummarna för att jag får vara den som sprider glädje och ljus som lucia.

Vilken är din favorit bland luciasångerna?

– Himlen i min famn och O Helga Natt. De är så stämningsfulla, säger Glandberger.

Röstar gör man via abolucia.fi och pengarna som kommer in via luciainsamlingen går till usatta barnfamiljer. (ikj)