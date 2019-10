Ålandsfrågor i svenska riksdagen Notiser

Den svenska riksdagsledamoten Per Lodenius (C), som är känd som Ålandsvän, har lämnat in flera motioner med Ålandskoppling till den svenska riksdagen.

Den ena motionen gäller ålänningars tillgång till svensk public service online. Per Lodenius skriver att riksdagen bör ta initiativ till ytterligare tillägg till tidigare överenskommelser för att trygga exempelvis SVT Play på Åland.

Den andra motionen gäller att Sverige borde uppmärksamma det åländska 100-årsfirandet år 2021. Motionen uppmanar regeringen att förbereda hur Sverige ska uppmärksamma minnesåret.

Per Lodenius har också lämnat in en motion om förbättrad trafik från Kapellskär in i landet, om att samordna fiske- och miljöpolitiken i Östersjön samt att man borde tillåta mer skyddsjakt på skarv för att trygga det kustnära fisket. (eh)