Ålands Framtid på Yorkshire-möte Notiser

Ålands Framtids Anders Eriksson representerade den oberoende självstyrelsepolitiska grupperingen European Free Alliance (EFA) vid Yorkshire Partys höstkonferens i Hull, England den 12-13 oktober.

Partiet strävar efter att få ett eget parlament i landskapet Yorkshire.

– Vid konferensen höll Anders Eriksson ett anförande under rubriken ”Bringing Decisions Closer to Your People” där han bland annat beskrev den historiska bakgrunden till Ålands självstyrelse, dagens situation och Ålands Framtids roll i att försöka utveckla Ålands självbestämmande, sägs i ett pressmeddelande. (ms)