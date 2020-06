Aktiv söndag för sjöräddningen Notiser

Sjöräddningen hade fullt upp under söndagen. Under natten assisterade de en båt vars ankarlina sugits in i propellern och behövde hjälp att komma i land. Med hjälp av sjöräddningsbåten Svante G lyckas man hjälpa båten i land, och assisterade sedan med att få loss linan ur propellern. På vägen hem därifrån hjälpte man dessutom en motorbåt med motorbekymmer in till hamn. Under dagen hjälpte Sjöräddningen en segelbåt som gått på grund ut på säkert vatten och bogserade en båt med drevhaveri till Hummelvik. Dessutom hjälpte man en motorbåt som åkt för nära en fiskodling och fastnat.