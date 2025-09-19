Foto: PrivatIntendent Benjamin Rostén och konservatorn Erik Raitanen framför ”djurön” i jakt- och fiskemuseet. I helgen ordnar museet skärgårdsmarknad inom ramen för skördefesten, och stänger sedan för säsongen. Vitsvanshjort flyttade in i jakt- och fiskemuseet Kultur 15:56 fredag, 19 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Här flyttas vargen till Eckerö Benjamin Rostén ny intendent för jakt- och fiskemuseet Johan Bergman vill modernisera jakt- och fiskemuseet