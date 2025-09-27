Foto: Joakim HolmströmVeckans premiärfilmer Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" och Mike Flanagans "The Life of Chuck" får båda fyra stjärnor av respektive recensenter. Veckans nya filmer hissas av recensenterna Kultur 11:00 lördag, 27 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Veckans filmnyheter: två thrillers som börjar bra Filmisk fyrklöver med rödvitt i toppen Veckans nya filmer: animerat för små, orysliga skräckfilmer för de stora