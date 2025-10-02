"Veronica har under alla år sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina 24 februari 2022 engagerat sig, både privat och som medlem i Eckerö Marthaförening rf, i krigets flyktingar som kommit till Eckerö, skriver Eckerö Marthaförening. Ukrainahjälpare får Marthastipendium Kultur 13:11 torsdag, 2 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning BILDSPEL 150 marthor samlades på Pommern Utrustning söks för Ukrainaresa Lyckad folkdräktsparad i Mariehamn