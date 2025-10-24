Foto: Jonas EdsvikHyllningsbandet KIZZ, med den nyvärvade sångerskan Cim Dahlle i spetsen, spelar på Bastun i morgon kväll. Bandet lovar att gå "all in" med scenkostymer och smink. Stor kväll för Kiss-fans på Bastun – bjuds på hits och okända guldkorn Kultur 14:00 fredag, 24 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Renovera eller riv? Oavsett får stan betala dyrt för sin strategi Det kan kosta nästan 750 000 euro att renovera Pub Bastun Fullmatad kulturhelg väntar: Ukrainagala, barnteater, sjömanshustrur och cajun