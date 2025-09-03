Krister Fagerholm ställer ut stenskulpturer hos Galleri Nipå

10:02 onsdag, 3 september, 2025
    Skulptören Krister Fagerholm ställer ut verk i olika typer av sten i Galleri Nipå i september. Utställningen är en del av Konstrundan 2025 och håller öppet i helgen, den 6-7 september kl. 11-17, med konstnären på plats.

    Krister Fagerholm studerade konst och skulptur i Sverige, och design i Milano i Italien. ”Ankomst 2” omfattar sju verk som har fått namnet Samyama, ”arbete för enhet” på sanskrit. De sju ingår i en serie på tolv, varav den första finns i Lemland Järsö och den andra i Auroville, Indien.

    ”Ankomst 2” pågår till den 3 oktober. (ss)

    Foto: Privat
    Ett av de tolv verken i Krister Fagerholms Samyama-serie.

