Krister Fagerholm ställer ut stenskulpturer hos Galleri Nipå

Skulptören Krister Fagerholm ställer ut verk i olika typer av sten i Galleri Nipå i september. Utställningen är en del av Konstrundan 2025 och håller öppet i helgen, den 6-7 september kl. 11-17, med konstnären på plats.

Krister Fagerholm studerade konst och skulptur i Sverige, och design i Milano i Italien. ”Ankomst 2” omfattar sju verk som har fått namnet Samyama, ”arbete för enhet” på sanskrit. De sju ingår i en serie på tolv, varav den första finns i Lemland Järsö och den andra i Auroville, Indien.

”Ankomst 2” pågår till den 3 oktober. (ss)