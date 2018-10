Skickligt levandegjord historia i bilderbok Kultur

Visst genomsyras bilden av fyrvaktaren av en märklig attraktionskraft, som lockat författare att skildra det ensamma och utsatta livet på fantastiska sätt. Många är de böcker om fyrliv som fascinerat såväl unga som äldre läsare. Ett berömt exempel är Muminpappan som i ”Pappan och havet” vill leva mer äventyrligt och därför beslutar sig för att bli just fyrvaktare.

Långt mer jordnära men inte mindre spännande och fascinerande är skildringen av livet vid Sälskärs fyr som Kiki Alberius-Forsman, tillsammans med illustratören Ann-Britt Eriksson, ger oss i sin bok ”Frida, Fred och fyren”.

Stoffet bygger på Bengt Hägers bok ”Sälskär” från 2004, och Häger har också agerat faktagranskare av den nya boken. I Alberius-Forsmans och Erikssons version återges de verkliga händelserna via det fiktiva tvillingparet Fred och Frida och deras osläckliga nyfikenhet och äventyrslystnad. Under det år som boken skildrar fyller tvillingarna nio år och de säger sig inte ha haft en enda tråkig minut under sina liv.

Tillsammans utforskar de skäret och dess omgivning. De undervisas av sin mor och får höra berättelser om det förflutna. De firar midsommar och jul, och de lär sig simma. Och allt de gör präglas av tävling och kamp: alltid ska det avgöras vem som är först eller snabbast eller simmar längst och så vidare.

Petra Johansson Pirholt

