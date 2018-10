Rockveteraner på Alandica Kultur

Att de svenska rockveteranerna Mikael Rickfors, Dan Hylander och Mats Ronander står på scen tillsammans är stort nog. Att de också får sällskap av skådespelaren Thorsten Flinck gör det närmast märkligt.

– Han är vår Dark Horse, säger Dan Hylander och Mikael Rickfors till Nya Åland. Men han levererar!

Inkommande lördag, den 3 november, uppträder kvartetten på Alandica.

Den första gången de tre träffades var i den legendariska KMH-studion på Hornsgatan i Stockholm.

– Det var 1978, du höll på att spela in Dancing On the Edge of Danger och jag gjorde min andra platta, säger Dan Hylander till Mikael Rickfors. Jag och Malla (Mats Ronander) kom in och gjorde körpåläggen tillsammans med Py (Bäckman, reds anm) en eftermiddag.

– If you say so, stönar Mikael Rickfors. Det är tidigt på morgonen för en rockstjärna (10.00) och han låter lite sömnig på rösten.

Efter det där första mötet blev de tre goda vänner och har spelat ihop på många scener och sammanhang. För ett par år sedan åkte de på turné ihop och i år har de parats ihop med skådespelaren och artisten Thorsten Flinck.

– Det kommer att bli häftigt, säger Hylander. Man vet aldrig vad som kommer att hända med honom.

