Rita Jokiranta ställer ut i Helsingfors Kultur

Den åländska konstnären Rita Jokiranta hade i onsdags vernissage för sin utställning ”In the Minds of Others” på Galleri Huuto i Helsingfors.

Utställningen, som består av flerkanaliga videoinstallationer, är en självständig fortsättning på utställningen ”Life As It Flees” från förra året.

– Jag har fortsatt sedan förra utställning med att samla material dagboksmässigt, säger hon till Nya Åland. Tematiken har hela tiden funnits närvarande, men det slutgiltiga resultatet kom fram först i den sista redigeringen.

Vad betyder det att installationen är ”flerkanalig”?

– Verket består av flera projektioner som är igång i samtidigt. Det är ingen linjär berättelse, besökaren ska kunna vandra runt i utrymmet och se saker och associera. Allt sker i åskådarens ögon och sinne. Jag lämnar tolkningen till den som ser det.

Verket baseras huvudsakligen på material som filmats i New York och Paris 2017-2018.