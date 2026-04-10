Ny bok samlar sjömanssånger och shanties

”Baltic Sea Songs” heter en ny bok med salta sånger och shanties, sammanställda av Knut Grüssner, Kjell Frisk och Kim Hansson. I morgon lördag blir det boksläpp i stadsbiblioteket, i ord och ton.

Arbetet att samla material till boken har pågått sedan våren 2023, då föreningen Shanty Society Pommern beslutade att ge ut en sjömanssångbok med musikarrangemang som framförts av åländska grupper. Till medlemmar i redaktionsgruppen utsågs Knut Grüssner, Kjell Frisk och Kim Hansson.

”Boken innehåller tidigare opublicerade musikarrangemang av sjömanssånger och shanties. Arrangemangen har tillkommit under tidsperioden 1960-2025”, skriver Kim Hansson i pressmeddelandet.

I slutet av 1800-talet reste bland andra Karl Ekman till Åland och till Finlands kusttrakter för att uppteckna folkliga visor och sånger. På 1950- och 1960-talet var det många körer – också på Åland – som tog den folkliga musiken och sjömanssångerna till heders, och i början av 1980-talet gjorde just shantysångerna comeback. På Åland var Rolling Home först ut, som sedan efterföljts av andra grupper. Kim Hansson nämner i pressmeddelandet Manskören Åländska Sångare (MÅS), Iarnród, Kim & Marianne, Tidens Brus, O´Really, Lösa Boliner och Shanty Sisters.

”Internationellt är genren på frammarsch, särskilt i Storbritannien där nygrundade shantyfestivaler lockar nya entusiaster av sjömanssång”, skriver han vidare, och avslutar:

”Idag sjungs sjömanssånger i jämställdhetens tecken av såväl kvinnor som män, vilket faller sig naturligt och nödvändigt. I sjöfarten var ju hela samhället involverat och det kvinnliga perspektivet ger nya infallsvinklar och ställer fördomar på ända”.

Boken är illustrerad av Jonas Wilén, och släppet uppmärksammas med samtal och sånger på lördag kl 13 i stadsbiblioteket