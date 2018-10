Modern dans på Bastun Kultur

I kväll torsdag visas en modern dansföreställning på Bastun i Mariehamn.

För koreografi och regi står Ellen Söderhult, och åländska Lisa Schåman är en av de fyra dansarna.

– Föreställningen har ett lite annorlunda, men väldigt spännande koncept, som kanske inte vanligtvis förknippas med Bastun, men som vi verkligen är supertaggade för, skriver Ivar Jansson i Träffpunkt Ungdom, som driver Bastun, i ett pressmeddelande.

Föreställningen heter ”Shane et al” och beskrivs så här av upphovspersonerna:

– En take på en slags ”fulldome dance and singing concert”. Shane är en karaktär i en TV-serie som handlar ganska mycket om ett tjejgäng som hänger. Det är alltså en serie som inte riktigt har någon enskild huvudroll utan huvudrollen är liksom gänget. Et al. är en förkortning av et alia som är latin för ”med andra”.

Lisa och de andra dansarna, Oda Brekke, Lisen Pousette och Cathryn Humpreys, är alla utbildade på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm som även är en del av Stockholms konstnärliga högskola.

Bastun öppnar kl 19. Efter föreställningen spelar DJ Bunelicious.

