Foto: Ellie Field/ Te Herenga Waka University Press
Mikaela Nyman har ”tagit oroväckande sanningar och förankrat dem djupt i texten, i en skarpsynt och livfull bild av vår felbara och söndrade värld”., skriver en av de nyzeeländska kritikerna.

Lovord över Mikaela Nymans diktdebut på engelska

21:00 fredag, 22 augusti, 2025

