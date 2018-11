Lamoris nya skiva kommer 2019 Kultur

Det åländska rockbandet Lamoris nya album utkommer under nästa år, informerar bandet i ett pressmeddelande. Som Nya Åland tidigare har kunnat berätta tillbringade Lamori under sommaren tre veckor nere i Florens i Italien, där de spelade in den nya plattan och där deras skivbolag Wormholedeath har sitt huvudkontor.

Skivbolaget ska distribuera skivan i Japan via Space Shower Music, för den amerikanska marknaden via MVD Entertainment Group samt för övriga världen genom Sony Music och Warner/Chappell Music.

”De satsar lite större på oss denna gång och vi hoppas att det nya albumet efter tre års slit ska bära frukt. Vi är jättenöjda över detta”, skriver bandet i pressmeddelandet.

Lamori, som består av Matias Juselius, Jens Wickholm, Marcus Pellas, Mikael Westerlund och Emanuel Sanchez, befinner sig för tillfället på en miniturné i Baltikum och Finland.

I kväll spelar de på Klubs Melnā Piektdiena i Riga, Lettland, på lördag på Rock Club Naurauti i Vilnius, Litauen och den 17 november på Rock’n Roll Bar i Lojo, Finland.