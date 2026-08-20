Filmen skildrar en kärlekshistoria med Jon Henriksen och Amanda Jansson i huvudrollerna.Foto: Jonas Edsvik Marc Svahnström spelar rollen som Annas pappa i filmen.Foto: Jonas Edsvik Regissören Olli Salmi och fotograf Samuli Kuusisto.Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Kortfilm visar Ålands bästa sidor med en kärlekshistoria Kultur 10:00 torsdag, 20 augusti, 2026 DELA Facebook Mer läsning Premiär för hyllad skräckfilm av Youtube-profil Daniel spelar in kortfilm om vänskap i sommar Disney plus fortfarande blockerat